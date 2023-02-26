Василий Никитин
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.04.1831
Дата смерти06.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1831
Отец: Никита Тимофеев
Мать: Дария Филиппова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849
Жена: Анна (Федосова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1854
Сын: Елисей Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Титовщина
Рождение ребёнка
19.01.1857
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1861
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Устиния Васильева
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
05.12.1871
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
27.05.1873
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
19.02.1874
Сын: Фока Васильев
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
Смерть
06.07.1891