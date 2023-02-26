Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитин

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1831

Дата смерти

06.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1831

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Дария Филиппова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849

Жена: Анна (Федосова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1850

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1854

Сын: Елисей Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Титовщина
Рождение ребёнка
19.01.1857

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1861

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Устиния Васильева

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Рождение ребёнка
05.12.1871

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1873

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Сын: Фока Васильев

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.07.1891
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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