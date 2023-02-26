Никита Тимофеев
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смерти04.02.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Дария Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1822
Сын: Игнатий Никитин
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1824
Дочь: Макрина Никитина
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Никитина
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1844
Дочь: Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847
Дочь: Белькова Дария Никитина
Мать ребёнка: Дария Филиппова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1872
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область