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Белькова Дария Никитина

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1847

Дата смерти

29.09.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1847

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Дария Филиппова

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
22.04.1871

Дочь: (Белькова) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1874

Дочь: (Белькова) Марина (Мария) Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1876

Сын: Бельков Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1878

Сын: Бельков Семён Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1879

Дочь: (Белькова) Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Бельков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
27.10.1880

Дочь: (Белькова) Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
10.06.1883

Сын: Бельков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
11.01.1886

Сын: Бельков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев

Смерть
29.09.1915

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