Белькова Дария Никитина
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1847
Дата смерти29.09.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Никита Тимофеев
Мать: Дария Филиппова
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: (Белькова) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: (Белькова) Марина (Мария) Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: (Белькова) Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: (Белькова) Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Бельков Михаил Матвеев