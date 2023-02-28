(Белькова) Пелагея Михайлова
Место рождения
Дата рождения22.04.1871
Дата смерти10.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1871
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.04.1897
Муж: Пётр Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Смерть
10.01.1898
Причина смерти: от чахотки