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(Белькова) Пелагея Михайлова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.04.1871

Дата смерти

10.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1871

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.04.1897

Муж: Пётр Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.01.1898
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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