Василий Арсениев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смерти15.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1896
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной