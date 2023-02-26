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Василий Арсениев

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

15.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Цепелкин Арсентий Фёдоров

Мать: Цепелкина Параскева Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1896
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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