Цепелкина Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелкина Параскева Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Василий Арсениев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873

Дочь: Евдокия Арсениева

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874

Сын: Никита Арсениев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Чепелкин Емельян Арсениев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1878

Сын: Чепелкин Фёдор Арсениев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Цапелкин Семён Арсентьевич

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1880

Сын: Евдокименков Герасим Арсениев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Чепелкин Алексей Арсентиев

Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1915
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от удара
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