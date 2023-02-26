Цепелкина Параскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти17.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Василий Арсениев
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873
Дочь: Евдокия Арсениева
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874
Сын: Никита Арсениев
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876
Сын: Чепелкин Емельян Арсениев
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1878
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1879
Сын: Цапелкин Семён Арсентьевич
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1880
Сын: Евдокименков Герасим Арсениев
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1882
Сын: Чепелкин Алексей Арсентиев
Отец ребёнка: Цепелкин Арсентий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1915
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от удара