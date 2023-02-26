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Чепелкин Алексей Арсентиев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1882

Отец: Цепелкин Арсентий Фёдоров

Мать: Цепелкина Параскева Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Чепелкина Параскева Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1902

Сын: Чепелкин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Цепелкин Георгий ст.

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Цепелкин Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1911

Дочь: Анна мл.

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913

Сын: Чепелкин Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева

Военная служба
1915
рядовой 211-й пехотный Никольский полк
Смерть
Неизвестно
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