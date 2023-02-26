Чепелкин Алексей Арсентиев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1882
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1902
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1904
Сын: Цепелкин Георгий ст.
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Цепелкин Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1909
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1911
Дочь: Анна мл.
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913
Мать ребёнка: Чепелкина Параскева Алексеева
Военная служба
1915
рядовой 211-й пехотный Никольский полк
Смерть
Неизвестно