Цапелкин Семён Арсентьевич
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1900
Жена: Цепелкина Фёкла Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1900
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1902
Сын: Цепелкин Пётр ст.
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Улия (Ульяния) Семёнова
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Вера Семёнова
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911
Сын: Цапелкин Стефан Семенович
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1913
Дочь: Ефросинья Семёнова
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6-й Туркестанский полк
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова
Смоленская обл., г. Демидов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно