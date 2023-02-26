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Цапелкин Семён Арсентьевич

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879

Отец: Цепелкин Арсентий Фёдоров

Мать: Цепелкина Параскева Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Цепелкина Фёкла Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Цепелкин Николай Семёнов

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1902

Сын: Цепелкин Пётр ст.

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Улия (Ульяния) Семёнова

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Вера Семёнова

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911

Сын: Цапелкин Стефан Семенович

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1913

Дочь: Ефросинья Семёнова

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Цепелкин Фёдор Семенович

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6-й Туркестанский полк
Рождение ребёнка
1919

Сын: Цепелкин Павел Семенович

Мать ребёнка: Цепелкина Фёкла Кононова

Смоленская обл., г. Демидов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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