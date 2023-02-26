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Чепелкин Фёдор Арсениев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.02.1878

Дата смерти

11.03.1878

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878

Отец: Цепелкин Арсентий Фёдоров

Мать: Цепелкина Параскева Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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