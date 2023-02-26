Чепелкин Фёдор Арсениев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.02.1878
Дата смерти11.03.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище