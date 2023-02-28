(Белькова) Марина (Мария) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белькова) Марина (Мария) Михайлова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1874

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1890

Муж: Пётр Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1891

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1897

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1898

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1900

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1906

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1908

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1910

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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