(Белькова) Марина (Мария) Михайлова
Место рождения
Дата рождения12.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1874
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
Бракосочетание
22.10.1890
Муж: Пётр Александров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1891
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
17.02.1897
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
19.04.1898
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
13.10.1900
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
10.07.1908
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
31.10.1910
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Александров
Рождение ребёнка
03.01.1913
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Александров
Смерть
Неизвестно