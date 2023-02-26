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Григорий Михайлов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

03.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1893

Жена: Ефросиния Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1895

Сын: Бельков Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1897

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
23.03.1899

Дочь: Лидия Григорьева

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1903

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.01.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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