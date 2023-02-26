Григорий Михайлов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смерти03.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1893
Жена: Ефросиния Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1895
Сын: Бельков Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
Рождение ребёнка
26.08.1897
Сын: Александр Григорьев
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
23.03.1899
Дочь: Лидия Григорьева
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
Рождение ребёнка
22.11.1903
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.01.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки