Ефросиния Николаева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1893
Муж: Григорий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1895
Сын: Бельков Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
26.08.1897
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
23.03.1899
Дочь: Лидия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
22.11.1903
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Мария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913
Отец ребёнка: не указан
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно