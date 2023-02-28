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Ефросиния Николаева

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1893

Муж: Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1895

Сын: Бельков Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1897

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1899

Дочь: Лидия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1903

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913

Сын: Григорий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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