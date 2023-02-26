Мария (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (по крёстному)

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1911

Дата смерти

26.06.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1911

Отец: не указан

Мать: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.06.1913
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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