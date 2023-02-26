Мария (по крёстному)
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1911
Дата смерти26.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1911
Мать: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.06.1913
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори