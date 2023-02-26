Анна Григорьева
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1907
Дата смерти28.01.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Отец: Григорий Михайлов
Мать: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1907
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.