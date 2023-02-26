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Анна Григорьева

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

28.01.1907

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: Григорий Михайлов

Мать: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1907
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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