Григорий (по крёстному)
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.03.1913
Дата смерти17.05.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913
Отец: не указан
Мать: Ефросиния Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1913
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область