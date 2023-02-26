Григорий (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий (по крёстному)

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.03.1913

Дата смерти

17.05.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913

Отец: не указан

Мать: Ефросиния Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1913
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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