Бельков Павел Михайлов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.01.1886
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1911
Жена: Белькова Марфа Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: (Белькова) Евфросиния Павлова
Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1913
Дочь: (Белькова) Ольга Павлова
Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1916
Дочь: (Белькова) Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно