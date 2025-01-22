Бельков Павел Михайлов 11.01.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бельков Павел Михайлов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1886

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1911

Жена: Белькова Марфа Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: (Белькова) Евфросиния Павлова

Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1913

Дочь: (Белькова) Ольга Павлова

Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1916

Дочь: (Белькова) Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Белькова Марфа Яковлева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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