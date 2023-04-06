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Белькова Марфа Яковлева

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Место рождения

Закрутье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Закрутье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1911

Муж: Бельков Павел Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Евфросиния Павлова

Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1913

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1916

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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