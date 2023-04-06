Белькова Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Евфросиния Павлова
Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1913
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1916
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Бельков Павел Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно