Бельков Пётр Михайлов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.06.1883
Дата смерти29.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1885
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори