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Бельков Пётр Михайлов

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.06.1883

Дата смерти

29.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1885
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
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