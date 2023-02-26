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Быкова Лариса (Васильева)

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

16.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Варвара Митрофанова

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Бракосочетание
06.10.1874

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1877

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Бракосочетание
06.11.1878

Муж: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1882

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Быков Сергей Митрофанов

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1885

Дочь: (Быков) Анастасия мл.

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Быков Макарий Митрофанов

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Быков Илларион Митрофанов

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.05.1898
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно

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