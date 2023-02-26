Быкова Лариса (Васильева)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смерти16.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Варвара Митрофанова
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Бракосочетание
06.10.1874
Муж: Иван Васильев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1877
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
06.11.1878
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1882
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Рождение ребёнка
04.07.1884
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Рождение ребёнка
16.12.1885
Дочь: (Быков) Анастасия мл.
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Рождение ребёнка
17.01.1887
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Быков Илларион Митрофанов
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Смерть
16.05.1898
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно