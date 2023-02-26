Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Место рождения
Дата рождения21.11.1833
Дата смерти04.11.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1833
Отец: Гавриил (Григорьев)
Мать: Акилина (Васильева)
Бракосочетание
19.10.1852
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1860
Дочь: (Быкова) Акилина Митрофанова
Мать ребёнка: Быкова Мелания Емельянова
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Варвара Митрофанова
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Бракосочетание
06.11.1878
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1882
Дочь: Анастасия Митрофанова
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Рождение ребёнка
04.07.1884
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Рождение ребёнка
16.12.1885
Дочь: (Быков) Анастасия мл.
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Рождение ребёнка
17.01.1887
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Быков Илларион Митрофанов
Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)
Смерть
04.11.1899
Причина смерти: от натуральной