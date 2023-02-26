Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.11.1833

Дата смерти

04.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1833

Отец: Гавриил (Григорьев)

Мать: Акилина (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1852

Жена: Быкова Мелания Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1860

Дочь: (Быкова) Акилина Митрофанова

Мать ребёнка: Быкова Мелания Емельянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Варвара Митрофанова

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Бракосочетание
06.11.1878

Жена: Быкова Лариса (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1882

Дочь: Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Быков Сергей Митрофанов

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1885

Дочь: (Быков) Анастасия мл.

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Быков Макарий Митрофанов

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Быков Илларион Митрофанов

Мать ребёнка: Быкова Лариса (Васильева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.11.1899
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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