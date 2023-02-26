Быкова Мелания Емельянова
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смерти05.10.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1860
Дочь: Акилина Митрофанова
Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов
Смерть
05.10.1878
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище