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Быкова Мелания Емельянова

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1852

Муж: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1860

Дочь: Акилина Митрофанова

Отец ребёнка: Быков Митрофан (в просторечии Трифон) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.10.1878
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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