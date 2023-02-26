(Мишекина) Ульяния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мишекина) Ульяния Тимофеева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1864

Отец: Мишекин Тимофей Антипов

Мать: Мишекина Акилина Захарова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1883

Муж: Афанасий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1884

Сын: Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: София Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Фёдор Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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