(Мишекина) Ульяния Тимофеева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1864
Отец: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1883
Муж: Афанасий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1884
Сын: Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: София Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
11.09.1888
Сын: Фёдор Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно