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Мишекина Акилина Захарова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

06.06.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1842

Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать: Феврония Афанасиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1862

Сын: Мишекин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1862

Сын: Мишекин Василий мл.

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Мишекин Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1864

Дочь: Майорова Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1864

Дочь: Ульяния Тимофеева

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873

Сын: Мишекин Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873

Сын: Мишекин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1874

Сын: Мишекин Иван мл.

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1878

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1880

Дочь: Матрёна ст.

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1882

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Мишекин Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1960

Муж: Мишекин Тимофей Антипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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