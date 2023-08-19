Мишекина Акилина Захарова
Место рождения
Дата рождения06.06.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1842
Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)
Мать: Феврония Афанасиева
Рождение ребёнка
29.01.1862
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1862
Сын: Мишекин Василий мл.
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1863
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1864
Дочь: Майорова Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1864
Дочь: Ульяния Тимофеева
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1873
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1874
Сын: Мишекин Иван мл.
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1878
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1880
Дочь: Матрёна ст.
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1882
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1885
Отец ребёнка: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1960
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно