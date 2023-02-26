Майорова (Мишекина) Анна Тимофеева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1864
Отец: Мишекин Тимофей Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1892
Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
03.11.1895
Сын: Майоров Кузьма (Косьма) Тимофеевич
Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
21.02.1899
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
19.07.1903
Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов
Смерть
Неизвестно