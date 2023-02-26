Майорова (Мишекина) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Мишекина) Анна Тимофеева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1864

Отец: Мишекин Тимофей Антипов

Мать: Мишекина Акилина Захарова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1888

Муж: Майоров Тимофей Лукьянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1892

Сын: Майоров Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1895

Сын: Майоров Кузьма (Косьма) Тимофеевич

Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Майоров Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Майоров Тимофей Лукьянов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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