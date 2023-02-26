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Григорий Демидов

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Демид Карпов

Мать: Дария Иванова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фома Григорьев

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Титовская
Рождение ребёнка
16.02.1855

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1857

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1859

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.04.1900
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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