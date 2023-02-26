Григорий Демидов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти26.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Демид Карпов
Мать: Дария Иванова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фома Григорьев
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Титовская
Рождение ребёнка
16.02.1855
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1857
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1859
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.04.1900
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область