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Демид Карпов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1840

Сын: Георгий Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1842

Сын: Фёдор Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1843

Сын: Илья Демидов

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1844

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1846

Дочь: Васса Демидова

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
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