Дария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1840
Сын: Георгий Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1842
Сын: Фёдор Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1843
Сын: Илья Демидов
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1844
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1846
Дочь: Васса Демидова
Отец ребёнка: Демид Карпов
д.Титовская
Смерть
Неизвестно