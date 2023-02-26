Иван Сергеев
Место рожденияд.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.05.1838
Жена: Анна Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1839
Сын: Сазонт Иванов
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
23.01.1849
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно