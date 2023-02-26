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Иван Сергеев

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Место рождения

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: ?

Мать: ?

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1838

Жена: Анна Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Сазонт Иванов

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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