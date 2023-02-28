Агрипина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти21.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Захар Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1832
Дочь: Дария Захарова
Отец ребёнка: Захар Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.