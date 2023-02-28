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Агрипина Михайлова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

21.05.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Захар Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1832

Дочь: Дария Захарова

Отец ребёнка: Захар Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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