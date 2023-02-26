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Стефанида Наумова

Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Наум Фомин

Мать: Агафия (Михайлова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1843

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1850

Сын: Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Евфросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1859

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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