Стефанида Наумова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Наум Фомин
Мать: Агафия (Михайлова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1843
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1850
Сын: Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Евфросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1859
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно