Фёдор Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1825
Отец: Иван Иванов
Мать: Вера Васильева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1843
Жена: Стефанида Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1850
Сын: Гавриил Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида Наумова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида Наумова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Евфросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида Наумова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1858
Рождение ребёнка
27.07.1859
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида Наумова
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно