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Фёдор Иванов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1825

Отец: Иван Иванов

Мать: Вера Васильева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1843

Жена: Стефанида Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1850

Сын: Гавриил Фёдоров

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1853

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Евфросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1858
Рождение ребёнка
27.07.1859

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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