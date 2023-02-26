Вера Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1820
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1825
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1831
Дочь: Варвара (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно