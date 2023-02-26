Вера Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1820

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1825

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1831

Дочь: Варвара (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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