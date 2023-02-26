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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

31.05.1858

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван Иванов

Мать: Вера Васильева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849

Муж: Маркел Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Маркелова

Отец ребёнка: Маркел Марков

Смерть
31.05.1858
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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