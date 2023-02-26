Евдокия Иванова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти31.05.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван Иванов
Мать: Вера Васильева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849
Муж: Маркел Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Маркелова
Отец ребёнка: Маркел Марков
Смерть
31.05.1858
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.