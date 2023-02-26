Маркел Марков
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.12.1830
Дата смерти22.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
26.12.1830
Отец: Астапенков Марк Андреев
Мать: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849
Жена: Евдокия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Маркелова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
09.07.1858
Жена: Акилина Ульянова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859
Сын: Михаил Маркелов
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Маркелов
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Акилина Маркелова
Мать ребёнка: Акилина Ульянова
Смерть
22.12.1897
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.