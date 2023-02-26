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Маркел Марков

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1830

Дата смерти

22.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1830

Отец: Астапенков Марк Андреев

Мать: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1849

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Маркелова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
09.07.1858

Жена: Акилина Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Михаил Маркелов

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Маркелов

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Акилина Маркелова

Мать ребёнка: Акилина Ульянова

Смерть
22.12.1897
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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