Домника (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.05.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Морозова Дария (Марина) (Маркова)
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
Рождение ребёнка
09.02.1819
Дочь: ...синия Маркова
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1820
Сын: Емельян Марков
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мавра Маркова
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Астапенков Корнилий Марков
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
Рождение ребёнка
26.12.1830
Сын: Маркел Марков
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1831
Дочь: Марфа Маркова
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1833
Сын: Самуил Марков
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1834
Сын: Даниил Марков
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838
Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1852
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.