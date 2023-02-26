Домника (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника (Андреева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.05.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Морозова Дария (Марина) (Маркова)

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

Рождение ребёнка
09.02.1819

Дочь: ...синия Маркова

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1820

Сын: Емельян Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мавра Маркова

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Астапенков Корнилий Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Маркел Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1831

Дочь: Марфа Маркова

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1833

Сын: Самуил Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Даниил Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838

Сын: Астапенков Борис Марков

Отец ребёнка: Астапенков Марк Андреев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1852
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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