Марфа Маркова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Астапенков Марк Андреев
Мать: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1849
Муж: Герасим Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1855
Отец ребёнка: не указан
д.Цурково
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Трофимов
Смерть
Неизвестно