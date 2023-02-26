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Марфа Маркова

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Астапенков Марк Андреев

Мать: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1849

Муж: Герасим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1855

Сын: Калистрат (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Цурково
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Трофимов

Смерть
Неизвестно
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