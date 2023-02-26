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Астапенков Марк Андреев

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.04.1798

Дата смерти

22.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1798

Отец: Астапенков Андрей Стефанов

Мать: Елена Стефанова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Морозова Дария (Марина) (Маркова)

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

Рождение ребёнка
09.02.1819

Дочь: ...синия Маркова

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1820

Сын: Емельян Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мавра Маркова

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Астапенков Корнилий Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Маркел Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1831

Дочь: Марфа Маркова

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1833

Сын: Самуил Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Даниил Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838

Сын: Астапенков Борис Марков

Мать ребёнка: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852

Жена: Матрона (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.03.1874
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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