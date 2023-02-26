Астапенков Марк Андреев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.04.1798
Дата смерти22.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1798
Отец: Астапенков Андрей Стефанов
Мать: Елена Стефанова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Морозова Дария (Марина) (Маркова)
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
Рождение ребёнка
09.02.1819
Дочь: ...синия Маркова
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1820
Сын: Емельян Марков
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мавра Маркова
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Астапенков Корнилий Марков
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
Рождение ребёнка
26.12.1830
Сын: Маркел Марков
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1831
Дочь: Марфа Маркова
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1833
Сын: Самуил Марков
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1834
Сын: Даниил Марков
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838
Мать ребёнка: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852
Жена: Матрона (Матвеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.03.1874
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.