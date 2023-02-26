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Матрона (Матвеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1834

Муж: Ефимий (Аким) Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1836

Сын: Стефан Акимов

Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1837

Дочь: Ефросиния Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1840

Дочь: Пелагия Акимова

Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1843

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852

Муж: Астапенков Марк Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий Романов

Смерть
Неизвестно
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