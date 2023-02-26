Матрона (Матвеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1834
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1836
Сын: Стефан Акимов
Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1837
Дочь: Ефросиния Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1840
Дочь: Пелагия Акимова
Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1843
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Аким) Терентиев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий Романов
Смерть
Неизвестно