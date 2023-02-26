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Быкова Пелагея Акимова

Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яким (Аким)

Мать: не указана

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Быков Стефан (Григорьев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1859

Сын: Быков Иван Стефанов

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1864

Сын: Быков Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Быков (ребешкин) Павел Стефанов

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1873

Дочь: Альховикова Ульяния Стефанова

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Быков Ефрем Стефанов

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно