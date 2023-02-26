Быкова Пелагея Акимова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яким (Аким)
Мать: не указана
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1859
Сын: Быков Иван Стефанов
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Рождение ребёнка
28.06.1864
Сын: Быков Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Быков (ребешкин) Павел Стефанов
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Рождение ребёнка
19.06.1873
Дочь: Альховикова Ульяния Стефанова
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Быков Ефрем Стефанов
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Быков Стефан (Григорьев)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно