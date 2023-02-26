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Быков Пётр Стефанов

Место рождения

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1864

Отец: Быков Стефан (Григорьев)

Мать: Быкова Пелагея Акимова

Бракосочетание
16.10.1883

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1886

Дочь: (Быкова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно

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