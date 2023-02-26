Быков Пётр Стефанов
Место рожденияд.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1864
Отец: Быков Стефан (Григорьев)
Мать: Быкова Пелагея Акимова
Бракосочетание
16.10.1883
Жена: Ирина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1886
Дочь: (Быкова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно