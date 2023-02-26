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Ирина Иванова

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Лепёшкин Иван Парфенов

Мать: Соломония Стефанова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1883

Муж: Быков Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1886

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Быков Пётр Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Быков Пётр Стефанов

Смерть
Неизвестно