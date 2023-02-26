Ирина Иванова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Лепёшкин Иван Парфенов
Мать: Соломония Стефанова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1883
Муж: Быков Пётр Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1886
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Быков Пётр Стефанов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Быков Пётр Стефанов
Смерть
Неизвестно