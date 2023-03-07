Быков (Ребешкин) Павел Стефанов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Быков Стефан (Григорьев)
Мать: Быкова Пелагея Акимова
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Сын: Быков Яков Павлов
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Дочь: Хаврония (Феврония) Павлова
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Сын: Быков Николай Павлов
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Сын: Быков Сергей Павлов
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Сын: Быков Андрей Павлов
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)