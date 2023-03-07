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Быков (Ребешкин) Павел Стефанов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Быков Стефан (Григорьев)

Мать: Быкова Пелагея Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1895

Жена: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1895
мл.унтер-офицер
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Быков Яков Павлов

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: Хаврония (Феврония) Павлова

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1904

Сын: Быков Василий Павлович

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Быков Николай Павлов

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1911

Сын: Быков Сергей Павлов

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1912

Сын: Быков Андрей Павлов

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1915

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Быкова - Ребешкина Васса (Стефанова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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