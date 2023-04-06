Быков Ефрем Стефанов
Место рождения
Дата рождения27.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876
Отец: Быков Стефан (Григорьев)
Мать: Быкова Пелагея Акимова
Бракосочетание
01.11.1898
Жена: Быкова Агрипина Антипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1900
Дочь: Пелагея Ефремова
Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова
Рождение ребёнка
30.09.1903
Сын: Быков Михаил Ефремов
Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Параскева Ефремова
Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова
Смерть
Неизвестно