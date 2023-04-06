Быков Ефрем Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Ефрем Стефанов

Быков Ефрем Стефанов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876

Отец: Быков Стефан (Григорьев)

Мать: Быкова Пелагея Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Быкова Агрипина Антипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Пелагея Ефремова

Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Быков Михаил Ефремов

Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Параскева Ефремова

Мать ребёнка: Быкова Агрипина Антипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close