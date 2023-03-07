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Быкова Агрипина Антипова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1882

Отец: Антипий Стефанов

Мать: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Муж: Быков Ефрем Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Пелагея Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Быков Михаил Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Параскева Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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