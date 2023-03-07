Быкова Агрипина Антипова
Место рождения
Дата рождения22.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1882
Отец: Антипий Стефанов
Мать: Мавра Яковлева
Бракосочетание
01.11.1898
Муж: Быков Ефрем Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1900
Дочь: Пелагея Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
30.09.1903
Сын: Быков Михаил Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Параскева Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Стефанов
Смерть
Неизвестно