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Мавра Яковлева

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.04.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1839

Отец: Яков Моисеев

Мать: Елена Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Антипий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1858

Дочь: Анастасия Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Ефросиния Антипиева

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Марфа Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Фёдор Антипов

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Дария Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Никита Антипиев

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Дочь: Параскева Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Александра Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Быкова Агрипина Антипова

Отец ребёнка: Антипий Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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