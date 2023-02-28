Антипий Стефанов
Место рождения
Дата рождения08.04.1837
Дата смерти04.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1837
Отец: Стефан (Гаврилов)
Мать: Агафия Николаева
Бракосочетание
30.10.1855
Жена: Мавра Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1858
Дочь: Анастасия Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
21.05.1860
Дочь: Ефросиния Антипиева
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
04.07.1862
Дочь: Марфа Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Фёдор Антипов
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
18.03.1873
Дочь: Дария Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
07.09.1874
Сын: Никита Антипиев
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
25.07.1877
Дочь: Параскева Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
18.04.1880
Дочь: Александра Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
22.06.1882
Дочь: Быкова Агрипина Антипова
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Смерть
04.06.1896
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище