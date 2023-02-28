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Антипий Стефанов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.04.1837

Дата смерти

04.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1837

Отец: Стефан (Гаврилов)

Мать: Агафия Николаева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Мавра Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1858

Дочь: Анастасия Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Ефросиния Антипиева

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Марфа Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Фёдор Антипов

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Дария Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Никита Антипиев

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Дочь: Параскева Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Александра Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Быкова Агрипина Антипова

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.06.1896
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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