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Агафия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

11.06.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Николай Семёнов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1837

Сын: Антипий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1838

Сын: Михей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1840

Сын: Авдей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан (Гаврилов)

Смерть
11.06.1847
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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