Агафия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти11.06.1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Николай Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1837
Сын: Антипий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
13.08.1838
Сын: Михей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
18.11.1840
Сын: Авдей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан (Гаврилов)
Смерть
11.06.1847