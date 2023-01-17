Иван Николаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Николай Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1836
Жена: Дария Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Рождение ребёнка
21.12.1842
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Рождение ребёнка
23.10.1844
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Рождение ребёнка
14.11.1848
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Смерть
Неизвестно