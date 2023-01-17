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Иван Николаев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Николай Семёнов

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1836

Жена: Дария Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Рождение ребёнка
21.12.1842

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1844

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1848

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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