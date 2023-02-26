Дария Иосифова
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1836
Муж: Иван Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
21.12.1842
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
23.10.1844
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
14.11.1848
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно