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Дария Иосифова

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1836

Муж: Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Рождение ребёнка
21.12.1842

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1844

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1848

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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