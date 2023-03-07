Фёдор Антипов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Антипий Стефанов
Мать: Мавра Яковлева
Бракосочетание
24.01.1899
Жена: Дарья Федосиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900
Сын: Подшибиков Владимир Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
30.06.1901
Сын: Подшибиков Косьма Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
25.07.1902
Сын: Подшибиков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Подшибиков Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
08.10.1910
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
18.06.1914
Сын: Подшибиков Леонтий Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Рождение ребёнка
12.02.1916
Сын: Подшибиков Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Федосиева
Смерть
Неизвестно